No es un asunto menor

En esta España sanchista en la que no hay día sin nuevo caso de corrupción, se ha producido una noticia que si no fuera porque estamos curados de espanto ante la cantidad de hombres y mujeres de trayectoria importante y comportamiento que deja mucho que desear, habría provocado titulares, análisis, críticas, decepción y escándalo. El robo, aparentemente por narcotraficantes, de tres lanchas pertenecientes a la Marina. Las han encontrado dos días más tarde policías locales de Barbate y miembros de la Guardia Civil. Escondidas entre matorrales, sin el equipamiento y material profesional que llevaban.

Esta España sanchista está echada a perder. Hasta los narcos campan por sus respetos sin que nadie en el Gobierno atenda los requerimientos de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, que se juegan la vida a diario contra bandas criminales sin disponer de los medios adecuados. En los últimos días se han vivido varias tragedias con pérdida de vidas de guardias civiles.

El drama humano es inconmensurable, pero además de eso hemos tenido ocasión de ver los videos que demuestran la ventaja en lanchas y en armas de los narcos, y hemos tenido también ocasión de comprobar una vez más que el ministro Marlaska se toma sus responsabilidades a título de inventario, y no da respuesta a las peticiones de los cuerpos policiales y de la Guardia Civil, cuyas vidas ponen en riesgo por la precariedad con la que luchan contra los delincuentes. Por no mencionar la escasa sensibilidad que demuestra el titular de Interior a la hora de abrazar, consolar o apoyar afectivamente a las víctimas y a sus familiares.

Además de la vergüenza, tenemos que soportar que bandas criminales cuenten con más medios que las fuerzas policiales

Ni las fuerzas policiales, ni la Marina, merecen este trato por parte de un Ejecutivo en precario económicamente porque no ha sido capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Hasta Bruselas le ha lanzado un mensaje reprochándole el incumplimiento del principal compromiso parlamentario de un gobierno. Cuando se le aprieta mucho por falta de políticas efectivas lo justifica con que no tiene los apoyos suficientes para sacar los PGE, como si los responsables de las carencias fueran los partidos que hacen oposición.

No es cierto que no tenga dinero: bien que llegan subvenciones a organizaciones afines, proyectos culturales afines, iniciativas promovidas por personas afines, y para pagar sueldos disparatados a quienes dirigen y presentan programas en la televisión sanchista.

Bastante bochorno produce a la mayoría de los españoles que personas que han pertenecido o pertenecen al Gobierno, más familiares y amigos, estén incursos en procedimientos judiciales ante los indicios de que han podido cometer delito. No es suficiente con eso: además de la vergüenza, tenemos que soportar que bandas criminales cuenten con más medios que las fuerzas policiales, y actúen sabiéndose impunes.

En este caso de Barbate, lo ocurrido tiene mucho pecado: las lanchas actuaban en unas maniobras militares y aún así fueron robadas.

La Guardia Civil, que nunca se rinde, las encontró escondidas; seguirán sin rendirse hasta encontrar a los delincuentes. Pero nadie nos salva de la humillación.