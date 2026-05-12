Barcelona, base de una red que robaba relojes de hasta 100.000 euros en zonas turísticas

En una operación que sitúa a Barcelona como una de las principales bases logísticas de una red itinerante que robaba relojes de lujo en las principales localizaciones turísticas de España, la Policía Nacional ha logrado esclarecer un total de 41 robos violentos en ubicaciones turísticas como Madrid, Málaga, Marbella, Mallorca o Ibiza.

Por el momento, la operación se salda por ahora con 34 personas detenidas, de las que 33 se encontraban en España y una en Francia, y otras 43 identificadas.

La investigación policial concreta que los grupos no operaban de forma improvisada, sino que se desplazaban por equipos hasta destinos con una importante concentración de turismo internacional para perpetrar los robos: con los relojes de alta gama como su objetivo, la mayoría de los sustraídos rondaban un valor de 15.000 euros, si bien alguna de las piezas alcanzaba un precio de hasta 100.000 euros.

Sin embargo, no se trata solo del valor económico de las piezas. Una de las víctimas falleció el verano pasado en Ibiza durante el forcejeo para arrebatarle el reloj, como consecuencia de los golpes recibidos y de la posterior caída al suelo.

Es por ello que a los miembros de estas bandas se les atribuye 41 robos con violencia, un homicidio, tres delitos de lesiones y un delito de pertenencia a organización criminal.