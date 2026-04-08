Roban en España bolsos de lujo por valor de un millón de euros

Haciéndose pasar por agentes de la Guardia Civil, un total de cuatro hombres de entre 30 y 50 años perpetraron el robo de un palet de bolsos de lujo valorados en un millón de euros.

Los hechos tuvieron lugar en la provincia de Cuenca, cuando un transportista que circulaba por la A-3 fue interceptado por lo que simulaba ser un coche camuflado de la Guardia Civil. Una vez detenido el vehículo, los supuestos agentes le pidieron que bajara del vehículo para, a continuación, maniatarlo y trasladarlo con los ojos vendados hasta una zona de olivos ya en la comunidad de Madrid.

Tras las correspondientes pesquisas, las auténticas fuerzas del orden han atribuido los hechos a un grupo criminal afincado en esa misma autonomía, en cuyo domicilio se incautaron de dinero en efecto, bridas como las utilizadas para maniatar al camionero, grilletes y placas de matrícula falsificadas.

A los ahora detenidos se les imputan delitos de robo con violencia, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, falsificación de matrículas y usurpación de funciones públicas, por hacerse pasar por miembros de un cuerpo de seguridad del Estado.