Abierto el plazo de las becas MAEC-AECID 2026-2027 para jóvenes españoles en el exterior

Ya está abierto el plazo de solicitud de las becas MAEC-AECID 2026-2027, una de las principales oportunidades para jóvenes españoles que buscan iniciar su trayectoria profesional en el ámbito de la cooperación internacional, la acción cultural exterior y las relaciones internacionales.

Impulsadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), estas becas permiten a los seleccionados incorporarse durante varios meses a embajadas, centros culturales, oficinas técnicas de cooperación y otros organismos de la red exterior española repartidos por distintos países de Europa, América, África y Asia.

El programa tiene como objetivo ofrecer formación práctica en entornos profesionales vinculados a la cooperación al desarrollo, la diplomacia cultural, la comunicación institucional, la gestión de proyectos y las relaciones internacionales.

Los becarios participan en proyectos reales junto a equipos especializados, con tareas relacionadas con la educación, la cultura, la igualdad, la sostenibilidad, el patrimonio o la acción exterior.

La convocatoria incluye plazas en Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales de España, embajadas y centros de formación de la cooperación española, además de programas específicos vinculados a estudios europeos y relaciones internacionales.

Las ayudas cuentan con una dotación económica variable en función del destino y la modalidad, e incluyen habitualmente una asignación mensual y otras coberturas previstas en cada programa.

Las becas están dirigidas principalmente a jóvenes españoles con titulación universitaria y perfiles ajustados a los requisitos de cada plaza. Se valoran especialmente la formación académica, los idiomas, la motivación y el interés por la cooperación y la acción exterior.

Las solicitudes deben presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la AECID, donde también se pueden consultar las bases, destinos y requisitos específicos de cada modalidad.

Consolidadas como una de las principales puertas de entrada al ámbito internacional, las becas MAEC-AECID han permitido a numerosos jóvenes iniciar carreras profesionales en organismos internacionales, instituciones europeas y entidades vinculadas a la cooperación y la diplomacia.