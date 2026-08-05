Becan proyectos de investigación que buscan anticipar el cáncer y los riesgos de la IA

Una tecnología para tratar de forma selectiva las metástasis en el hígado, nuevas herramientas para determinar si las personas con tuberculosis asintomática pueden transmitir la enfermedad y modelos de inteligencia artificial aplicados al diagnóstico médico figuran entre los 59 proyectos seleccionados en la edición de 2026 de las Becas Leonardo de la Fundación BBVA.

Este año, la convocatoria ha recibido 1.896 candidaturas, de las que únicamente ha sido elegido el 3,1%. Los beneficiarios son investigadores y creadores de entre 30 y 45 años que podrán desarrollar sus trabajos durante un periodo de entre 12 y 18 meses, con proyectos que abarcan once áreas científicas y culturales, desde la medicina y la ingeniería hasta la economía, la historia, la música y la creación literaria.

Dentro del ámbito sanitario, uno de los trabajos seleccionados es el de Ana González Suárez, investigadora de la Universitat Politècnica de València, que desarrollará una plataforma de electroporación de nueva generación para el tratamiento selectivo de las metástasis hepáticas a través de pulsos eléctricos; y otro pertenece a Alberto García-Basteiro, investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona, que analizará la capacidad de contagio de las personas con tuberculosis pulmonar asintomática. Asimismo, Ignacio Jesús Amat Santos, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, investigará un sistema de monitorización inteligente para anticipar trastornos cardíacos.

Además, la IA ocupa un lugar destacado entre los proyectos becados. Pablo Morales Álvarez, de la Universidad de Granada, trabajará en el uso de modelos generativos para mejorar la fiabilidad de la patología computacional; mientras que Cristina Soguero Ruiz, de la Universidad Rey Juan Carlos, combinará modelos fundacionales y gemelos digitales para desarrollar nuevas aplicaciones sanitarias.

Cuestiones sociales

Las becas también financiarán investigaciones sobre cuestiones sociales emergentes. Por ejemplo, José Antonio Castillo Parrilla, de la Universidad de Granada, estudiará la protección de los denominados neuroderechos ante el crecimiento de la economía de los datos, mientras que Mariona Riera Lozano, del Centre d’Estudis Demogràfics, documentará si está aumentando entre las generaciones jóvenes la intención de no tener hijos, más allá del retraso de la maternidad y de la caída general de la fecundidad.

Entre los proyectos seleccionados figuran asimismo una investigación sobre los mecanismos que permiten a algunos cánceres colorrectales de aparición temprana escapar del sistema inmunitario, un estudio sobre el efecto de los contaminantes ambientales durante el embarazo y un análisis de la influencia del sexo y de las experiencias asociadas al género en la vulnerabilidad frente a enfermedades neurodegenerativas.