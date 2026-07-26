Tres centros de EEUU, en el top 5 de las universidades con más impacto científico

La Universidad de Harvard (Estados Unidos), seguida por la Universidad de Sao Paulo USP (Brasil), la Universidad de Michigan (Estados Unidos), la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y la Universidad de Oxford (Reino Unido) lideran el ranking de las instituciones académicas con mayor impacto científico en el mundo.

Se trata del AD Scientific Index 2026, un ranking internacional que evalúa el rendimiento científico de las instituciones académicas a partir de la productividad y el impacto de sus investigadores y que se realiza a partir de indicadores bibliométricos obtenidos de los perfiles de Google Scholar de sus investigadores afiliados.

Su metodología analiza métricas como el índice H y el número de citas recibidas, tanto acumuladas a lo largo de la trayectoria científica como las registradas en los últimos años, lo que permite medir el impacto real de la producción investigadora y la relevancia de los trabajos desarrollados por cada comunidad científica.

Además, este índice ofrece una visión global del rendimiento académico al analizar instituciones de 221 países y clasificar su actividad en 13 grandes áreas del conocimiento y 221 disciplinas, lo que permite identificar tanto la posición general de cada universidad como sus ámbitos de mayor fortaleza.

En el caso de España, dos universidades forman parte del listado. Se trata de la Universidad Complutense de Madrid, que ocupa el puesto 80 a nivel mundial y el número 23 en Europa, y la Universidad de Barcelona, que se encuentra en la plaza 84 del mundo y en la posición 26 dentro del viejo continente.