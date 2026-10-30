Binance sufre el mayor robo de criptomonedas de la historia: 6.300 millones de dólares

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance ha sido víctima de un "incidente de seguridad" con un impacto total estimado de unos 6.300 millones de dólares, unos 5.650 millones de euros, de los que habría logrado congelar, en colaboración con otros socios de blockchain, activos afectados por valor de unos 3.000 millones de dólares, uno 2.700 millones de euros.

Según la firma especializada en ciberseguridad financiera TRM Labs, el ataque procede de Corea del Norte, en concreto de TraderTraitor, una unidad de hackers de élite que ya fue identificada por el FBI como responsable del ataque de Bybit por unos 1.350 millones de euros.

Por ahora, las primeras investigaciones de Binance apuntan a que el incidente de seguridad podría estar relacionado con el portátil de un ingeniero, desde el cual lograron acceder al sistema y realizar transacciones de retiro no autorizadas.

En todo caso, descarta filtración de claves privadas de monederos y ya está cubriendo todas las pérdidas. En concreto, ha apuntado que unos 5.000 millones de dólares ya se han invertido en los tokens afectados, mientras se está completando la compra del importe restante a través de canales de mercado y OTC. "Este proceso puede demorar más tiempo debido a la baja liquidez de algunos tokens y al tiempo que requiere la liquidación OTC", ha explicado la empresa.

Si bien inicialmente suspendió temporalmente todos los depósitos y retiros por precaución, ya ha notificado que los depósitos no se han visto afectados y funcionan con normalidad, mientras que los retiros permanecerán suspendidos durante 48 horas.