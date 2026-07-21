Bogotá busca operador para su nuevo teleférico urbano por unos 106 millones de euros

A pocos meses de su entrada en funcionamiento, el segundo teleférico de Bogotá busca operador, una empresa que se encargue de la explotación y el mantenimiento de la infraestructura a lo largo de diez años y cuatro meses.

Los interesados en concurrir tienen hasta el próximo día 31 para presentarse a una licitación de 106 millones de euros en la que se incorporan también compromisos en materia de eficiencia energética y cuestiones sociales vinculadas a la formación y a la participación de mujeres en la prestación del servicio.

Según los datos facilitados por la alcaldía de Bogotá, el nuevo teleférico recorrerá 2,8 kilómetros y permitirá mover hasta 4.000 pasajeros por hora y sentido. Levantado en una zona en la que viven unas 400.000 personas, al sureste de la ciudad, se necesitan unos diez minutos para completar un recorrido que supondría cerca de 45 por carretera.

Después de las fases de pruebas, está previsto que la infraestructura esté concluida a lo largo del mes de agosto y que pueda entrar en servicio en diciembre de este mismo año.

Su desarrollo refuerza el uso del transporte por cable como solución para barrios de elevada pendiente y difícil acceso, al tiempo que abre un mercado de operación especializado dentro de una de las mayores redes de movilidad urbana de América Latina.