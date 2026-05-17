Colombia activa el calendario para licitar el segundo tren eléctrico del área metropolitana de Bogotá

Colombia ha dado un paso decisivo para sacar adelante uno de los grandes proyectos ferroviarios del entorno metropolitano de Bogotá. Se trata del tren 100% eléctrico que conectará la capital con la Sabana Norte, uno de los principales corredores residenciales y empresariales del área.

De hecho, el proyecto —que requiere una inversión pública de unos 3.900 millones de euros— saldrá a licitación en julio de este año. Un año más tarde, de acuerdo con el cronograma oficial, deberá estar adjudicada la obra, que se prevé que pueda entrar en operación en 2034.

Según las previsiones de la administración, este tren moverá unos 187.000 pasajeros cada día para una ruta total de casi 50 kilómetros por la que se distribuirán 17 estaciones, once de ellas en Bogotá.

Como resultado no solo dejará una reducción significativa de los tiempos de viaje, sino que también contribuirá en la lucha contra el cambio climático al fomentar el uso del transporte colectivo en detrimento del vehículo particular.

Acuerdo de financiación

La ejecución de este proyecto lleva en cartera desde 2019, si bien las numerosas alegaciones que recibió ralentizaron su puesta en marcha. Entre ellas, más de medio centenar las formuló el gobierno local de Bogotá: para expresar sus dudas sobre la infraestructura y su encaje en la urbe, pero también sobre la sostenibilidad financiera de un desarrollo que finalmente han decidido costear al 82% las arcas estatales y al 18%, las provinciales, sin participación de la ciudad.

Ahora, con el acuerdo de financiación resuelto y el compromiso sobre la mesa de sacar en julio la licitación, los flecos pendientes con la capital se discutirán en mesas técnicas que permitan ajustar la integración física y tarifaria del nuevo sistema de transporte público a los métodos existentes, pero sin volver a alterar los plazos.

Segundo tren

El de la zona norte de Colombia sería el segundo tren de estas características que se impulsa desde la capital, para cubrir un área en la que viven unos 11 millones de personas.

El primero, para la zona occidental, está ya en marcha, y se prevé que pueda entrar en operación el año que viene.