EDITORIAL
Ni más corrupción ni más indecencia

Brasil investiga un posible contagio de ébola

Virus

Medidas de prevención contra el ébola
Medidas de prevención contra el ébola

Brasil investiga un posible contagio de ébola de un hombre de 37 años que habría viajado recientemente a República Democrática del Congo, y que presenta síntomas compatibles.

Como ha indicado la Secretaría de Salud de São Paulo, se encuentra hospitalizado a espera de los resultados.

Desde el Departamento de Salud de São Paulo, subrayan que se trata de un caso bajo investigación y apuntan que se considera improbable el riesgo de que la enfermedad se propague en la región, atendiendo a diversos factores. Entre ellos, ha referido la falta de vuelos directos entre la región afectada y Sudamérica y la forma en que se transmite la enfermedad, que requiere contacto directo con sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos.

En la última semana, la OMS ha constatado un recrudecimiento de la crisis al confirmar 49 nuevos contagios y ocho fallecidos adicionales respecto al balance anterior en la República Democrática del Congo. A este cómputo se suman 160 casos sospechosos y 47 muertes probables bajo análisis.

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