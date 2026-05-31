Brasil investiga un posible contagio de ébola de un hombre de 37 años que habría viajado recientemente a República Democrática del Congo, y que presenta síntomas compatibles.

Como ha indicado la Secretaría de Salud de São Paulo, se encuentra hospitalizado a espera de los resultados.

Desde el Departamento de Salud de São Paulo, subrayan que se trata de un caso bajo investigación y apuntan que se considera improbable el riesgo de que la enfermedad se propague en la región, atendiendo a diversos factores. Entre ellos, ha referido la falta de vuelos directos entre la región afectada y Sudamérica y la forma en que se transmite la enfermedad, que requiere contacto directo con sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos.

En la última semana, la OMS ha constatado un recrudecimiento de la crisis al confirmar 49 nuevos contagios y ocho fallecidos adicionales respecto al balance anterior en la República Democrática del Congo. A este cómputo se suman 160 casos sospechosos y 47 muertes probables bajo análisis.