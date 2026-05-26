La OMS, sobre el brote de ébola en el Congo: "La epidemia nos supera"

"La epidemia nos supera", ha admitido el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en relación con el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo y que afecta también a Uganda.

Actualmente, los casos sospechosos de contagio en el Congo superan los 900 y las muertes ascienden a 220, mientras que los contactos registrados con infectados superan la cifra de 2.200 personas.

"Nos enfrentamos a un brote extremadamente grave y difícil", ha admitido Tedros en una reunión ministerial de la Unión Africana, según ha recogido dpa, pero ha aliviado el ánimo al afirmar que la tendencia suele ser "empeorar antes de mejorar".

Esta cepa, bautizada Bundibugyo, no tiene por el momento ni vacuna ni tratamiento específico; y la situación se agrava a la vista de la violencia y la inseguridad que existe en RDC.

En este contexto, el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, ha informado de que se destinarán casi 500 millones de dólares para apoyar las medidas de respuesta en los países afectados y de alto riesgo.