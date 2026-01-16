Bruselas autoriza a Repsol a entrar en un fondo que invierte en energía solar en EEUU

La Comisión Europea ha dado el visto bueno al acuerdo entre Repsol y Stonepeak por el cual la petrolera española adquiere cerca de un 44% de Outpost, el proyecto de generación de energía solar impulsado por el fondo de infraestructuras estadounidense.

La conclusión de Bruselas, tras analizar la operación, es que la joint venture no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo ni planteará "problemas de competencia".

Cuando se cerró el acuerdo, Repsol detalló que la transacción implicaba una valoración del activo en unos 775 millones de dólares, contando también los ingresos por equidad fiscal obtenidos mediante la monetización de los créditos fiscales a la producción recibidos por el proyecto. Outpost comenzó su explotación comercial en agosto del pasado año y se beneficia de un acuerdo de compra de energía a largo plazo, lo que refuerza su atractivo de cara a eventuales inversores.