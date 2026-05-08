La Caja de las Letras recibe el legado de Vibha Maurya, primera traductora del Quijote al hindi desde el original

La Instituto Cervantes ha acogido el legado de la hispanista india Vibha Maurya en la emblemática Caja de las Letras, en un acto enmarcado dentro del Año Dual España–India 2026. La académica ha depositado una edición en hindi de Don Quijote de la Mancha, convirtiéndose en protagonista de un homenaje a su trayectoria como primera traductora de la obra de Miguel de Cervantes directamente del español al hindi.

El acto contó con la participación del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la directora del Cervantes en Nueva Delhi, María Gil Bürmann; y la propia Vibha Maurya. Durante su intervención, García Montero destacó la relevancia cultural de la traductora: “Rendimos homenaje a la persona que ha abierto la puerta de Miguel de Cervantes a millones de hablantes de hindi”.

La caja número 1446 custodiará la traducción al hindi de El Quijote, cuya primera parte fue publicada en 2005 y la segunda una década después. Maurya explicó que traducir la obra cervantina fue un momento “decisivo y transformador” en su carrera y recordó que afrontó el proyecto en soledad, guiada únicamente por “una conversación con Quijote y Cervantes”.

Además del libro, el legado incluye un cuaderno con refranes recopilados de la novela cervantina, una insignia con el retrato de Cervantes —que la acompañaba durante su trabajo como “un talismán”— y una fotografía de la traductora mientras realizaba la obra.

Maurya recordó especialmente la complejidad de trasladar los refranes de Sancho Panza al hindi. “Buscaba sus equivalencias, pero a veces las encontraba y a veces no”, explicó con humor, subrayando la cercanía cultural que sentía hacia estas expresiones populares debido a sus raíces en una región india donde los refranes forman parte habitual de la conversación cotidiana.

Por su parte, María Gil Bürmann elogió la trayectoria de la académica india y destacó su papel pionero en el hispanismo del país asiático. “Rompió barreras para llegar donde estaba y era una adelantada a su tiempo”, afirmó.

Vibha Maurya ha dedicado más de cuatro décadas a la enseñanza de la lengua y literatura española y latinoamericana en la Universidad de Delhi. Su trabajo sobre Cervantes y El Quijote le ha valido reconocimientos como la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el Gobierno de España en 2019, y su nombramiento como académica correspondiente de la Real Academia Española en India.

El homenaje ha sido uno de los actos centrales del Año Dual España–India 2026, iniciativa que celebra el 70.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países y que busca fortalecer los vínculos culturales, turísticos y tecnológicos.

La jornada incluyó también una Tribuna del Hispanismo Indio, lecturas de poesía española traducida a distintas lenguas indias y actuaciones musicales que fusionaron flamenco, jazz y música hindustani, reflejando el espíritu de intercambio cultural que impulsa esta celebración bilateral.