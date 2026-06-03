Las caladoras de Ingenio tejen para el Papa León XIV una obra de arte que llevará la identidad de Canarias por el mundo

Las piezas que las caladoras han tejido y que el Gobierno de Canarias regalarán al Papa

Hilo a hilo, puntada a puntada y con casi dos siglos de tradición a sus espaldas, las caladoras de Ingenio han dado forma a un mantel de altar, un alba y una estola confeccionados a mano que acompañarán al Papa León XIV en su regreso al Vaticano. Tres piezas únicas que llevarán consigo una muestra de la cultura, la tradición y la identidad canarias ante millones de personas en todo el mundo

Las artífices de este regalo tan especial son ocho artesanas de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio (ACVI), que desde el pasado mes de marzo han dedicado alrededor de 1.400 horas a un encargo excepcional. El resultado es un conjunto textil que combina tradición, simbolismo religioso y patrimonio cultural, elaborado mediante algunas de las técnicas más complejas y representativas del calado tradicional canario.

La pieza principal es un mantel de altar de 3,25 metros de largo por 2,45 de ancho confeccionado en hilo blanco de alta calidad. Sobre él destacan diferentes tipos de calado, entre ellos los conocidos como tres hebras, flores, caracol y caracol zurcido de pico, una técnica centenaria que constituye una de las máximas expresiones de esta artesanía.

El mantel incorpora además varios elementos cargados de significado. Junto a una cruz aparecen una pintadera circular y otra triangular, símbolos vinculados a las raíces históricas y culturales del Archipiélago. Ambas han sido realizadas mediante las técnicas de tachón y zurcido, integrando así la identidad canaria en una pieza destinada a uno de los escenarios más visibles de la visita papal.

El conjunto se completa con un alba destinada al uso del Pontífice, elaborada con los calados conocidos como aironado y puerta iglesia, y una estola personalizada donada por la propia asociación, donde puede leerse la inscripción realizada a mano “SS Papa” y “León XIV”.

Para las artesanas de Ingenio, el valor de estas piezas trasciende lo material. La secretaria de ACVI, Obdulia Artiles, destacó que se trata de prendas de "incalculable valor" por representar una de las principales señas de identidad del municipio y por contribuir a visibilizar un oficio que ha pasado de generación en generación gracias al esfuerzo de numerosas mujeres.

La Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio lleva décadas trabajando para preservar y difundir una tradición que formó parte esencial de la economía local y que continúa siendo uno de los símbolos culturales más reconocibles del municipio. Su labor ha permitido mantener vivo un conocimiento artesanal que hoy sigue adaptándose a nuevos formatos y usos sin perder su esencia.

No es la primera vez que las caladoras participan en encargos de relevancia institucional. Entre sus trabajos más destacados figuran el mantel regalado por el Gobierno de Canarias a la Infanta Elena con motivo de su boda o el juego de cuna entregado por el Ayuntamiento de Ingenio a la Princesa Leonor. Sin embargo, pocas ocasiones han tenido una proyección internacional comparable a la que supone la visita de un Papa.

Las piezas fueron entregadas oficialmente este lunes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un acto en el que participaron también el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez; el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello; representantes de la Iglesia y miembros de la asociación. Con este obsequio institucional, el Ejecutivo autonómico quiere trasladar al Papa una muestra del patrimonio cultural vivo de las Islas y rendir homenaje a las mujeres que han mantenido viva una tradición que forma parte de la memoria colectiva de Canarias.