El canciller Merz no recomendaría a sus hijos ir a estudiar o trabajar a EEUU por la tensión actual

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado este viernes que no le recomendaría a sus hijos ir a Estados Unidos a estudiar o trabajar debido al "clima" de tensiones en el país norteamericano, en lo que apunta a una nueva crítica del mandatario alemán a las políticas del presidente Donald Trump.

"No recomendaría a mis hijos que fueran a Estados Unidos hoy en día, que se educaran y trabajaran allí, simplemente porque el clima social ha cambiado repentinamente", ha señalado Merz durante un debate con jóvenes en el Congreso Católico de Würzburg.

No obstante, el canciller ha afirmado que es un "gran admirador" de Estados Unidos. "Mi admiración no está aumentando en este momento", ha ironizado, entre risas del público, una crítica que se produce el mismo día en el que ha mantenido una conversación telefónica con Trump en su viaje de regreso desde China, donde se encontraba de visita oficial.

De acuerdo sobre Irán

"Estamos de acuerdo en que Irán debe sentarse a la mesa de negociaciones ahora, en que debe abrir el estrecho de Ormuz, en que no se debe permitir que Teherán tenga armas nucleares", ha indicado el canciller en un mensaje en redes sociales.

Durante la llamada, que ha calificado de "buena", ambos han discutido también la `hoja de ruta` para lograr una solución pacífica al conflicto ucraniano, mientras que han coordinado posiciones de cara a la cumbre de la OTAN en Ankara en julio. "Estados Unidos y Alemania son socios fuertes en una OTAN fuerte", ha zanjado