Trump baraja reducir sus tropas en Alemania en medio de la tensión con Merz

En un contexto de tensión del presidente de Estados Unidos con la práctica totalidad de líderes europeos, esta vez ha puesto el foco en Alemania. A las críticas del canciller, Friedrich Merz, a la falta de orientación de Washington en Irán le sigue ahora el anuncio de Trump de que baraja reducir el número de soldados desplegados en el país germano; una suerte de castigo diplomático que muestra la degradación de su confianza en uno de los principales aliados.

"Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania, y tomará una decisión al respecto en los próximos días", ha apuntado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

El pasado lunes, el canciller alemán sostuvo que "Estados Unidos se ha metido en esta guerra en Irán sin ninguna estrategia" y que "toda una nación" como la norteamericana "que está siendo humillada por los dirigentes iraníes", a lo que Trump replicó asegurando que el dirigente europeo "no tiene ni idea de lo que dice". A pesar de ello, Merz aseguró ayer que su relación con el republicano sigue "igual de bien que siempre" y que continúan manteniendo "conversaciones constructivas".

El último episodio, no obstante, es el anuncio de Trump de minimizar su presencia militar en el país centroeuropeo, donde hay actualmente unos 39.000 soldados estadounidenses.