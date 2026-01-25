Cantabria gana en Fitur el Premio al Stand Sostenible por su modelo de economía circular

El estand de Cantabria ha sido el ganador del Premio al Estand Sostenible en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, un reconocimiento que pone en valor la apuesta del Gobierno de Cantabria por transformar la presencia en ferias turísticas en un ejercicio de responsabilidad ambiental, social y de eficiencia económica.

El jurado ha destacado la coherencia y solidez de un proyecto que trasciende lo estético para centrarse en la ética, sustentado en tres pilares fundamentales: economía circular real, tecnología aplicada a la medición del impacto e inclusión social.

El galardón fue dado a conocer en el propio stand de Cantabria por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, que estuvo acompañado por la directora general de Turismo y Hostelería, María Saiz; la directora de Cantur, Inés Mier; el CEO de Inicia Comunicación y partner del Grupo Renta Todo, Claudio Humanes, responsable de la construcción del espacio, así como por parte del equipo técnico de Cantur e informadoras turísticas.

Licitación bianual y reutilización del 90% de los materiales

Uno de los elementos mejor valorados por el jurado ha sido la estrategia administrativa de licitación bianual (2025-2026) impulsada por el Gobierno de Cantabria. Este modelo de contratación ha permitido reutilizar el 90% de los materiales estructurales del estand —estructuras, tarimas y carpintería— respecto a la edición anterior.

Gracias a esta planificación, se ha evitado la fabricación de toneladas de material nuevo, reduciendo de forma significativa las emisiones de CO₂ asociadas a la producción industrial y al transporte, y garantizando un modelo de residuo cero en la fase de montaje.

Un ‘smart estand’ gestionado con Inicia 2030

El espacio cántabro se ha convertido además en un estand inteligente mediante el uso de la plataforma digital ‘Inicia 2030’, una herramienta de gestión que ha permitido auditar y certificar en tiempo real la huella de carbono, la gestión de residuos y el impacto social del proyecto.

La plataforma ha controlado aspectos como los desplazamientos del equipo, la segregación de residuos y el consumo de recursos. Además, el personal del estand ha realizado encuestas de movilidad a los visitantes, incorporando estos datos al cálculo del impacto ambiental del evento (Alcance 3).

Inclusión, diversidad y apuesta por la economía local

El premio reconoce también la dimensión social del proyecto, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 y 10. El estand ha sido diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, incorporando rampas perimetrales, mostradores adaptados, bucles magnéticos, señalética en braille y audiodescripciones para personas con discapacidad visual.

En el ámbito laboral, el proyecto destaca por una gestión paritaria, con un 60% de liderazgo femenino en el equipo de Cantur, así como por políticas de contratación inclusiva que han favorecido la inserción laboral de colectivos vulnerables.

Asimismo, se ha apostado por la economía local y la reducción de la huella logística: el 70% de la producción —carpintería y personal auxiliar— se ha contratado en Madrid, mientras que los servicios especializados, como audiovisuales, catering y propuestas artísticas, proceden de Cantabria, equilibrando sostenibilidad y promoción del tejido empresarial regional.

Innovación sensorial al servicio del paisaje

El estand de Cantabria ofrece también una experiencia inmersiva que combina innovación tecnológica y naturaleza. Llama la atención un muro cinético formado por 540 hexágonos robotizados y un túnel sensorial dedicado a Costa Quebrada, que integra pantallas LED de alta definición y marketing olfativo, permitiendo a los visitantes experimentar el paisaje y el aroma del mar Cantábrico sin salir de Ifema.

Con este reconocimiento, Cantabria refuerza su posicionamiento como un destino que apuesta por un modelo turístico sostenible, inclusivo e innovador, donde vanguardia y conservación del entorno avanzan de la mano.