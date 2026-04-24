Cantabria se abre al mercado chino con un viaje de familiarización para agencias y turoperadores

Los turoperadores y agentes de viajes chinos durante su visita a Santander acompañados por un técnico de promoción de Cantur

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria, a través de Cantur, ha organizado un viaje de familiarización dirigido a turoperadores y agentes de viajes de China con el objetivo de promocionar la comunidad como destino turístico en el mercado asiático.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Oficina Española de Turismo (OET) de Cantón y se enmarca en la campaña internacional de Turespaña “Think you know Spain. Think again”, orientada a dar visibilidad a destinos menos conocidos en el exterior. Además, forma parte de la estrategia conjunta de la marca España Verde, integrada por Cantabria, Asturias, Galicia y País Vasco.

En este viaje participan cinco profesionales del sector turístico chino y un representante de la OET de Cantón, que durante tres días están recorriendo distintos recursos turísticos de la comunidad.

La primera jornada incluyó un recorrido por Santander tras la llegada desde el País Vasco, con visitas al Centro Botín, la península de la Magdalena y su Palacio. El programa ha continuado con una jornada en el interior de la región, centrada en Liébana, donde han conocido el teleférico de Fuente Dé, el municipio de Potes y la gastronomía local.

El viaje concluirá con una visita a la zona occidental de Cantabria, con paradas en Santillana del Mar y el Museo y Neocueva de Altamira, uno de los enclaves culturales más emblemáticos del país y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.