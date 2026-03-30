Cantabria aprueba ayudas a casas regionales, folclore y municipios pese a la prórroga presupuestaria

El Gobierno de Cantabria ha aprobado cuatro decretos de concesión directa de subvenciones destinados a apoyar a las Casas de Cantabria, promover el folclore regional y reforzar la lucha contra el despoblamiento, demostrando que la actividad de la comunidad “no se para” pese a la prórroga de los presupuestos autonómicos para 2026.

Así lo ha señalado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, quien destacó que, a pesar de la desaparición de las ayudas nominativas en la Ley de Presupuestos, el Ejecutivo ha encontrado fórmulas legales alternativas para garantizar que los colectivos y entidades continúen recibiendo el respaldo económico. “Siempre dijimos que Cantabria no se iba a parar y lo estamos demostrando”, afirmó Urrutia.

Los decretos, aprobados por el Consejo de Gobierno y que se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de Cantabria, se tramitan bajo la Ley de Subvenciones, justificando su excepcionalidad y su especial interés público. La consejera explicó que estas ayudas han requerido un mayor esfuerzo administrativo, dado que carecen del respaldo directo de la ley presupuestaria, pero que el Gobierno ha trabajado para garantizar su concesión antes de la aprobación de las cuentas de 2026.

El primer decreto contempla ayudas directas a 22 Casas de Cantabria por un importe global de 235.409 euros, que se abonarán en abril. Urrutia destacó que estas entidades son “verdaderas embajadoras de nuestra tierra” y que la no tramitación de las ayudas habría supuesto la paralización de sus actividades, algo que el Ejecutivo no estaba dispuesto a permitir. En total, las subvenciones a las casas regionales alcanzarán los 535.409 euros, incluyendo ayudas para obras de rehabilitación de sedes sociales y una subvención específica a la Casa de Cantabria en Madrid.

El segundo decreto otorga 70.000 euros a la Federación Cántabra de Asociaciones de Folclore, un 16,67% más que en 2025, para financiar actuaciones en casas de Cantabria dentro y fuera de España. La consejera señaló que estas ayudas permitirán llevar las tradiciones cántabras a ciudades como Sevilla, Madrid, Barcelona, Ibiza, Tenerife e incluso México, reforzando la proyección internacional del patrimonio cultural de la región.

En materia de despoblamiento, se aprobaron dos medidas adicionales. El Gobierno concederá 20.000 euros al municipio de Tresviso para paliar las dificultades derivadas de su aislamiento y su ubicación en alta montaña. Además, se ha otorgado una ayuda de 30.000 euros al Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, un 15,38% más, para el programa de sistemas personalizados de dosificación de medicamentos, conocido como pastillero, que mejora la adherencia a tratamientos en municipios en riesgo de despoblamiento. Actualmente participan 176 vecinos en colaboración con la Consejería de Salud, que aporta otros 22.000 euros anuales.

Urrutia recalcó que la prórroga presupuestaria “no ha supuesto una paralización de las políticas” y garantizó que las entidades beneficiarias recibirán las ayudas en breve, asegurando la continuidad de sus actividades y servicios. “Lo importante es que tanto las Casas de Cantabria, como Tresviso, la Federación de Folclore y el Colegio de Farmacéuticos van a poder seguir prestando el servicio que venían ofreciendo hasta ahora”, concluyó la consejera.