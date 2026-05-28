El Día Mundial de la Hamburguesa se celebra cada año el 28 de mayo, una fecha que rinde homenaje a uno de los alimentos más populares y reconocidos a nivel mundial.

Aunque su origen exacto es debatido, la hamburguesa tal como la conocemos hoy surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX o principios del XX, posiblemente inspirada por inmigrantes alemanes que llevaban consigo la receta del “filete al estilo Hamburgo”, una especie de carne picada.

La primera hamburguesa servida en un pan fue, según algunas versiones, obra de Louis Lassen, un cocinero de Connecticut en 1900. Sin embargo, otras historias apuntan a ferias y eventos populares donde se ofrecía este alimento como una opción práctica, económica y deliciosa. Desde entonces, su popularidad creció rápidamente y se convirtió en el símbolo por excelencia de la comida rápida, especialmente con el auge de cadenas como McDonald’s, Burger King o Wendy’s.

A lo largo de los años, la hamburguesa ha evolucionado y se ha adaptado a gustos y culturas de todo el mundo. Existen variantes con ingredientes locales, hamburguesas gourmet con carnes exóticas, versiones veganas y vegetarianas, e incluso propuestas saludables elaboradas con legumbres, pescado o tofu. Esta versatilidad ha contribuido a que siga siendo un plato querido por personas de todas las edades.

El Día Mundial de la Hamburguesa no solo celebra su sabor, sino también su impacto en la cultura culinaria global. En esta fecha, muchas cadenas de comida rápida, restaurantes y food trucks ofrecen promociones especiales, menús exclusivos o competiciones de hamburguesas gigantes. Además, es una ocasión ideal para que los amantes de la cocina preparen sus propias versiones caseras y experimenten con ingredientes nuevos.

Más allá de lo comercial, este día también es una excusa para compartir momentos con amigos y familia alrededor de una comida sencilla pero deliciosa.

La hamburguesa, con su historia y sus múltiples formas, ha demostrado ser mucho más que comida rápida: es un símbolo de creatividad gastronómica y una experiencia social que trasciende fronteras.

Este articulo os habla sobre datos históricosy curiosidades de la receta de la primera hamburguesa que proceden según varias fuentes de la gastronomía de las tribus mongolas y turcas, que en el siglo XIV ya picaban en tiras la carne del ganado de baja calidad para hacerla muy comestible.

Propina - Curiosidades hamburguesa

Aunque su origen es discutido, ya que diferentes comarcas de los Estados Unidos reclaman ser los inventores de la hamburguesa moderna, según wikipedia ya los patricios romanos poseían su versión de la hamburguesa.

La receta de la carne picada llega a Alemania a través de los tártaros de origen ruso (steak tartar), que comen la carne cruda y condimentada con especias.

Se tiene conocimiento de un plato similar más antiguo del Imperio romano, que consistía en un tipo de hamburguesa elaborada con carne de res picada con piñones, sal y vino pasado, y servida en el interior de un pan.

Hay que resaltar que no fue hasta la invención de la máquina de picar carne cuando la carne picada tomó la posibilidad de ser elaborada en grandes cantidades, pudiendo combinar grasa y otros tejidos con carne magra. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de EE.UU. intentó cambiar el nombre de esta comida a Liberty Sandwich, porque se querían evitar cualquier nombre alemán, que por aquel entonces era el bando enemigo. El nombre no arraigó.

Ni Burger King, ni McDonald’s. El restaurante White Castle, en Wichita (Kansas) fue la primera cadena de comida rápida especializada en hamburguesas en Estados Unidos. El primer local abrió sus puertas en 1921.

La Quadruple Bypass Burger es la hamburguesa con mayor número de calorías. Se sirve en el famoso restaurante de Las Vegas Heart Attack Grill y entre sus ingredientes se encuentran 4 piezas de carne de media libra, 8 lonchas de queso americano, 20 piezas de tocineta, 8 rodajas de tomate, 20 rodajas de cebolla caramelizada, 1 cucharada de mayonesa, 2 cucharadas de kétchup y 1 cucharada de mostaza. En total, 9.982 calorías.

Donald Gorske ostenta el título de Guinness World Records por ser la persona que más hamburguesas ha comidas a lo largo de la vida. La última cifra oficial que se tiene es la de haber consumido 32.340 Big Mac’s. Este ciudadano de Wisconsin (USA) se considera un apasionado de las hamburguesas de McDonald’s y consume, desde 1972, dos Big Mac’s al día. Donald planea actualizar oficialmente su título en los próximos años.

Takeru Kobayashi (Japón) tiene el Guinness World Records por lograr el mayor número de hamburguesas comidas en tres minutos. En total, el japonés consiguió engullir 12 hamburguesas con mayonesa en ese tiempo.

En 2008 Burger king lanzó ‘Flame de BK’ un spray corporal con un toque de aroma a hamburguesa que evocaba a su famosa hamburguesa Whopper.