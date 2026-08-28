Periodistas mexicanos recorrerán Cantabria para conocer su oferta turística

Cantabria acogerá entre el 1 y el 7 de septiembre un viaje de familiarización dirigido a siete periodistas mexicanos especializados en turismo, una iniciativa con la que la comunidad autónoma busca reforzar su promoción en México y consolidar su presencia en uno de sus mercados internacionales considerados estratégicos.

La acción ha sido organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con la Oficina Española de Turismo (OET) de México. La propuesta de Cantabria ha sido incorporada al Plan Operativo de Actividades de Turespaña, lo que refleja el interés por impulsar la promoción del destino cántabro entre los viajeros mexicanos.

Durante una semana, los periodistas recorrerán distintos puntos de la región para conocer de primera mano la variedad de su oferta turística. El programa combinará visitas a espacios culturales y patrimoniales, enclaves naturales, recursos vinculados al arte rupestre y propuestas gastronómicas.

La primera jornada, el martes 1 de septiembre, estará dedicada a Santander, donde los profesionales visitarán algunos de los principales referentes turísticos y culturales de la capital, entre ellos el Palacio de La Magdalena y el Centro Botín.

El recorrido continuará por los Picos de Europa, con una visita al Teleférico de Fuente Dé, el Monasterio de Santo Toribio de Liébana y la localidad de Potes. El programa también incluirá el Museo y la Neocueva de Altamira, Santillana del Mar y Comillas, donde conocerán el Capricho de Gaudí.

El patrimonio rupestre tendrá asimismo un papel destacado durante el viaje. Los periodistas visitarán algunas de las cuevas cántabras que conservan arte rupestre y que forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, además del Centro de Arte Rupestre Alberto I de Mónaco, en Puente Viesgo, y la cueva de El Soplao.

La agenda se completará con una jornada en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el Mirador de Peña Cabarga, el Monumento al Indiano y el conjunto histórico de Liérganes.

Junto a los recursos culturales y naturales, el viaje permitirá a los periodistas conocer la gastronomía regional a través de diferentes almuerzos y cenas en establecimientos de Cantabria.La iniciativa se enmarca en el calendario anual de acciones con prensa internacional que desarrolla la Consejería de Turismo para dar a conocer la comunidad autónoma fuera de España y favorecer la llegada de visitantes extranjeros.