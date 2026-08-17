Buruaga recibe el Emboque de Oro 2026 como reconocimiento al esfuerzo colectivo de Cantabria

La presidenta de Cantabria junto a los galardonados de este año

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, recibió el Emboque de Oro 2026, la máxima distinción honorífica que concede la Casa de Cantabria en Madrid, durante una gala celebrada en el Gran Casino de El Sardinero, en Santander.

Buruaga aseguró haber recibido el galardón con "alegría, emoción, agradecimiento y responsabilidad" y lo definió como un reconocimiento al "esfuerzo colectivo de una tierra que cree en sí misma y mira al futuro con ambición y optimismo".

La presidenta cántabra recalcó que el premio no supone un reconocimiento exclusivamente personal, sino que representa a la sociedad de Cantabria y a quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido durante los últimos años al proyecto de transformación impulsado por el Ejecutivo autonómico.

"Es un gesto de confianza" en el proyecto del Gobierno y en una forma de entender el servicio público basada en "el trabajo, la cercanía y la honestidad", señaló.

Buruaga aprovechó la ceremonia para reafirmar su compromiso de continuar trabajando por Cantabria. En este sentido, aseguró que seguirá haciéndolo "con pasión y voluntad de hierro" para responder a la confianza de los ciudadanos y avanzar en un proyecto de progreso y oportunidades.

Cuatro reconocimientos más

La presidenta recibió el Emboque de Oro junto a Álvaro Pombo, Sebastián Ceria y Manolo Higuera, a quienes definió como "tres nombres que representan la mejor Cantabria" y que han contribuido a proporcionar momentos de éxito y felicidad a la comunidad.

Pombo recibirá el galardón de manera privada debido a su estado de salud.

En esta edición también fueron nombrados Socios de Honor el Grupo Riojano, la asociación de Amigos del Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada y la Destilería Siderit, en reconocimiento a sus respectivas trayectorias y a su contribución a Cantabria.

El acto reunió a representantes de la vida política, económica, social y cultural de Cantabria y Madrid. Por parte del Gobierno autonómico asistieron, entre otros, los consejeros Isabel Urrutia, Luis Ángel Agüeros, Roberto Media, Begoña Gómez del Río y César Pascual.

Un galardón con más de cuatro décadas de historia

Los Emboques de Oro 2026 fueron propuestos y aprobados por la Junta Directiva de la Casa de Cantabria en Madrid, presidida por Carmen Ruiz Ballesteros, y posteriormente ratificados por la Asamblea General de Socios.

El galardón se concede desde 1982 y constituye la máxima distinción honorífica de la institución. Su nombre hace referencia a uno de los elementos característicos de los bolos cántabros: el pequeño bolo situado de forma separada que determina el tiro y cuya derriba permite obtener la máxima puntuación.

Durante su intervención, Buruaga también puso en valor la trayectoria de la Casa de Cantabria en Madrid, que cuenta con cuatro décadas de historia dedicadas a mantener los vínculos entre la comunidad cántabra residente en la capital y su tierra de origen.

La institución desarrolla su actividad desde una casa montañesa situada en la calle Pío Baroja de Madrid, diseñada por el arquitecto cántabro Carlos de Riaño. El Gobierno de Cantabria mantiene además un convenio de colaboración con el centro para contribuir a sus gastos de funcionamiento y al mantenimiento de su sede.