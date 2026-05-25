La caravana que lleva la ayuda a Gaza por tierra, atacada en Libia

La Caravana Global Sumud que pretende llevar ayuda humanitaria por tierra a la Franja de Gaza ha denunciado que está siendo atacada en Libia, donde individuos no identificados están llevándose a algunos de los activistas y obligando a otros a marcharse. En la caravana participan unas 200 personas, cuatro de ellas de nacionalidad española.

"El convoy terrestre está siendo atacado ahora mismo. Vehículos no identificados están embistiendo contra las tiendas de campaña y están golpeando y llevándose a la gente por la fuerza en coches y autobuses", ha informado el grupo en un comunicado, en el que apuntan que pueden ser fuerzas de seguridad vinculadas a las autoridades del oeste de Libia".

El convoy incluye diez camiones con ayuda humanitaria, siete ambulancias y más de 200 participantes, incluidos expertos en medicina, ingeniería, logística y derecho humanitario.

Esta situación llega después de que diez integrantes del convoy, entre ellos una española, fuesen detenidos por las autoridades que gobiernan en el este de Libia, cuando se dirigían a Sirte para un diálogo pacífico que pretendía negociar el paso de la iniciativa humanitaria que partió desde Mauritania hace aproximadamente un mes.

Además de a la mujer española, el Ejército Nacional Libio se llevó a una polaca, una estadounidense, dos argentinos, un uruguayo, una portuguesa, un tunecino y dos italianos, han precisado desde la organización, haciendo un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que "reclamen su liberación inmediata".