Israel cede a la presión internacional y libera a los activistas de la Flotilla

En medio de numerosas críticas de buena parte de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, por la detención y los malos tratos que el gobierno de Israel ha dispensado a los activistas que viajaban a bordo de la Flotilla rumbo a Gaza con ayuda humanitaria, el gobierno que dirige Benjamin Netanyahu ha optado por su liberación y posterior deportación.

Como ha confirmado el departamento legal de la organización Adalah, la mayoría de los detenidos, unas 400 personas interceptadas en aguas internacionales en el Mediterráneo, están siendo trasladados a un aeropuerto para sacarlos del país hebreo por vía aérea.

En este sentido, una portavoz de la Flotilla de la Libertad, una de las organizaciones que ha promovido la iniciativa, ha apuntado que el cónsul de España les informó de que "van a ser deportados hoy mismo" hacia Turquía en aviones fletados por el gobierno turco.

Junto con la ilegalidad de atacar embarcaciones civiles en aguas internacionales, la polémica llegó ayer en forma de video. Concretamente, del ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien exhibió en sus redes sociales un video humillando a los activistas. Paseándose con una bandera de su país entre los detenidos, mostraba a los agentes armados obligándolos a arrodillarse: "Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel".

Reproche internacional

La Unión Europea —además de los principales países del bloque—, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Pakistán o Nueva Zelanda censuraron su actuación, lo que obligó también a Netanyahu a reprender a su ministro por un comportamiento que "no está en línea con los valores y normas" de Israel. Sin embargo, continúa en el cargo y, 24 horas más tarde, no solo no se ha disculpado por los hechos, sino que mantiene el video en sus redes sociales.

La única consecuencia, por tanto, ha sido la agilización de la deportación de los activistas o, en palabras de Netanyahu, "los provocadores". Y es que, a la salida de la flotilla, su gobierno la había tachado de mera "publicidad" y había requerido a sus integrantes que no trataran de romper el "bloqueo naval" sobre la franja de Gaza, puesto que ya "está inundada de ayuda".