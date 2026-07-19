España, campeona del mundo

La selección española ha vuelto a hacer historia tras imponerse a Argentina por un gol a cero, de autoría de Ferrán Torres, en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo entrenado por Luis de la Fuente ha logrado bordar la segunda estrella 16 años después de que la Roja alcanzara la gloria en Johannesburgo en 2010 con el gol de Andrés Iniesta, y lo ha hecho con la fiabilidad y la seguridad defensivas de un combinado que se marcha de la cita con sólo un gol recibido —ante Bélgica, en cuartos de final— en ocho partidos disputados.

Unai Simón dejó en 650 minutos el récord de imbatibilidad en la historia de la Copa del Mundo entre la edición de Qatar en 2022 y esta última, en la que no recibió un tanto en los cinco primeros choques, y en la final tampoco apenas tuvo que intervenir pese a tener enfrente un rival que había marcado 19 tantos en este torneo.

Con una zaga que, además de presumir de una gran salida de balón, mezcla la juventud y frescura de Pau Cubarsí con la jerarquía y contundencia de Aymeric Laporte. Sin olvidar el compromiso de los dos laterales Pedro Porro y Marc Cucurella, que formaron un muro final infranqueable.

Así, el récord de selecciones campeonas del mundo menos goleadas —con siete partidos disputados— lo tenían hasta este domingo tres equipos a lo largo de toda la historia con solo dos tantos en contra. La primera fue la Francia que conquistó el Mundial como anfitriona en 1998, que permitió un penalti ejecutado por Michael Laudrup en fase de grupos ante Dinamarca y el tanto del croata Davor Suker en semifinales.

Hubo que esperar casi una década para volver a ver un combinado tan sólido atrás, y fue la Italia campeona en 2006, considerado uno de los mejores equipos a nivel defensivo de la historia. Y es que encajaron dos tantos, pero ningún rival logró marcar en jugada a una línea defensiva liderada por Fabio Cannavaro, con actuaciones extraordinarias que le permitieron ganar después del Balón de Oro, y el meta Gianluigi Buffon.

Y el récord más reciente, y el mejor espejo en el que pueden mirarse los de Luis de la Fuente es la España de 2010, que fue al torneo con una defensa formada por Sergio Ramos de lateral, un eje integrado por Gerard Piqué y Carles Puyol, y Joan Capdevila por la izquierda, además de un Iker Casillas clave en el penalti parado a Paraguay en cuartos y el pie salvador ante Países Bajos en la final.

Como en los dos casos anteriores, la Roja recibió solo dos goles en sus siete partidos camino al título, ante Suiza (1-1) en el primer partido y Chile (1-2) también en la fase de grupos, dejando la portería a cero en todas las eliminatorias, ganando todos esos duelos por la mínima.