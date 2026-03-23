La Casa Blanca reinstala una estatua de Cristóbal Colón recuperada tras los disturbios de Baltimore

La Casa Blanca ha reinstalado una estatua de Cristóbal Colón en el complejo del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, en Washington, tras su traslado desde Baltimore, donde la escultura original fue derribada durante los disturbios de 2020.

El monumento original fue destruido el 4 de julio de ese año en el marco de las protestas por la justicia racial, cuando manifestantes lo derribaron y arrojaron sus restos al puerto de la ciudad. Posteriormente, fragmentos de la pieza fueron recuperados del agua y utilizados para reconstruir la nueva estatua.

La escultura, de cerca de cuatro metros de altura y una tonelada de peso, incorpora esos restos originales y ha sido colocada en el exterior del edificio administrativo de la Casa Blanca como parte de un proyecto impulsado por organizaciones ítalo-estadounidenses y respaldado por la administración federal.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia promovida por el presidente Donald Trump para recuperar monumentos retirados en los últimos años. El mandatario ha defendido la figura de Colón como un símbolo histórico y cultural, llegando a definirlo como “el héroe americano original”, en un intento de reivindicar su legado dentro del relato nacional.

La reinstalación forma parte también del programa conmemorativo America250 y de un conjunto de iniciativas orientadas a reforzar la presencia de figuras históricas en espacios públicos federales.

El traslado y reconstrucción de la estatua se produjeron después de que las autoridades de Baltimore rechazaran su reinstalación en la ciudad, lo que llevó a las organizaciones promotoras a buscar una nueva ubicación en Washington.

La medida ha reavivado el debate en Estados Unidos sobre el significado de los monumentos históricos. Mientras algunos sectores defienden estas esculturas como símbolos de identidad cultural, otros cuestionan la figura de Colón por su vínculo con el colonialismo y el impacto sobre los pueblos indígenas.