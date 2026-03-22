María Wildrige: “El VI Congreso de Asociaciones y Centros Españoles en Estados Unidos ha sido un rotundo éxito”

El VI Congreso de Asociaciones y Centros Españoles en Estados Unidos se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales espacios de encuentro para la comunidad española en el país. Así lo explicó María Wildrige, presidenta de la Federación de Asociaciones de Españoles en Estados Unidos (FAEUSA), quien valoró muy positivamente el encuentro, que reunió en Miami a representantes del tejido asociativo español de distintas ciudades estadounidenses.

“El VI Congreso de Asociaciones y Centros Españoles en Estados Unidos ha sido un rotundo éxito, consolidándose como un espacio fundamental de encuentro para la comunidad española en el país”, señaló Wildrige. Según explicó, este tipo de encuentros, que se celebran aproximadamente cada dos años, resultan clave para fortalecer las relaciones entre las asociaciones y compartir experiencias.

En este sentido, señaló que la celebración periódica de este congreso permite “fortalecer los lazos entre asociaciones, compartir experiencias y seguir trabajando juntos en la promoción y conservación de nuestra lengua y nuestra cultura para las generaciones venideras”.

Durante el congreso también se abordó la situación actual del asociacionismo español en Estados Unidos, que continúa siendo un pilar esencial para la comunidad española residente en el país. No obstante, las asociaciones afrontan importantes desafíos que obligan a reflexionar sobre su futuro y su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos.

Algunos de los participantes en el Congreso de Asociaciones | La Región Internacional

Entre los principales retos identificados se encuentra la necesidad de atraer a nuevas generaciones que puedan garantizar la continuidad del movimiento asociativo. En este contexto, se destacó el papel que desempeñan las nuevas tecnologías como herramientas que facilitan la conexión entre los españoles que residen en el país y con España, permitiendo además nuevas formas de participación dentro de las asociaciones.

El congreso contó asimismo con una destacada presencia institucional, reflejo del apoyo de la administración española al trabajo que desarrollan las entidades de la emigración. Entre los asistentes se encontraba el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Estados Unidos, Marcos Fraile, cuya colaboración fue fundamental para la celebración del encuentro.

También participaron la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, Elena Bernardo, y el subdirector José Luis Ruiz, quienes viajaron desde España para asistir al congreso y conocer de primera mano la realidad de las asociaciones españolas en el país.

Asimismo,destacó la presencia de la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro Hernández, cuya participación representa un importante respaldo institucional para las asociaciones y centros españoles en Estados Unidos.

Asistentes a las sesiones | La Región Internacional

Wildrige quiso poner en valor el compromiso de las entidades participantes, recordando que la celebración del congreso no habría sido posible sin su implicación. Muchas de estas organizaciones, explicó, cuentan con recursos limitados, pero mantienen un firme compromiso con la comunidad española y con la preservación de su cultura.

Desde la Federación de Asociaciones de Españoles en Estados Unidos, este encuentro supone además un impulso para seguir trabajando en el fortalecimiento del tejido asociativo. Según explicó su presidenta, la federación continuará teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por las asociaciones participantes durante el congreso.

Ese intercambio de ideas y propuestas permitirá seguir avanzando en la consolidación del asociacionismo español en Estados Unidos y afrontar los retos del futuro con una visión compartida, manteniendo vivos los vínculos culturales, sociales y lingüísticos que unen a la comunidad española residente en el país.