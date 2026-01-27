Cerca de 40 muertos en un corrimiento de tierra causado por las fuertes lluvias en Indonesia

La cifra de muertos a causa de un fuerte corrimiento de tierra en el monte Burangrang, en la provincia de Java Occidental, ha ascendido a 38, según las autoridades de Indonesia.

De esa cuantía, un total de 20 personas ya han sido identificadas, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, que ha confirmado también que los equipos de búsqueda y rescate continúan trabajando dar con decenas de desaparecidos.

Además, las autoridades han explicado que el corrimiento de tierra se ha producido como consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas durante dos noches consecutivas, lo que ha motivado el desplazamiento de al menos 685 residentes de la zona montañosa de Cisarua. De momento, todos ellos se encuentran en refugios cercanos.