Chile y Venezuela retoman sus relaciones consulares tras dos años de ruptura

El director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, y el viceministro para América Latina de Venezuela, Mauricio Rodríguez, reunidos en Caracas

Los gobiernos de Chile y Venezuela han oficializado este jueves la reanudación de sus relaciones consulares, interrumpidas en 2024 en un contexto de fuertes tensiones entre los entonces presidentes, Gabriel Boric y Nicolás Maduro.

El ministro de Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, ha destacado que la recuperación de los vínculos consulares supone un "hito" en las relaciones entre ambos países y permitirá garantizar la protección y la prestación de servicios a los ciudadanos chilenos y venezolanos.

"Esto permitirá asegurar la protección y servicios para los ciudadanos de ambos países y el inicio de una nueva etapa, a través de un diálogo constructivo", ha señalado el ministro, quien ha defendido avanzar en asuntos de interés común en beneficio de ambas sociedades y de la región.

La reanudación supone la restauración oficial de las relaciones consulares y abre el camino hacia una normalización progresiva de los vínculos bilaterales después de dos años de ruptura.

Intercambio de notas diplomáticas

La formalización se produjo tras una reunión celebrada este miércoles en Caracas entre el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior de Chile, Hernán Núñez, y el viceministro venezolano para América Latina, Mauricio Rodríguez.

Durante el encuentro, ambos responsables intercambiaron notas diplomáticas verbales mediante las cuales quedó formalizado el restablecimiento de las relaciones consulares entre los dos países.

La recuperación de estos canales permitirá atender nuevamente cuestiones relacionadas con documentación, asistencia y protección consular de los ciudadanos de ambos países que se encuentran en territorio de la otra nación.

Según las cifras difundidas previamente por el ministro chileno, alrededor de 700.000 venezolanos residen actualmente en Chile, mientras que unos 25.000 chilenos viven en Venezuela, lo que convierte la recuperación de los servicios consulares en una cuestión de especial relevancia para ambas comunidades.