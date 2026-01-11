Cinco candidatos se juegan el 18 de enero llegar a la segunda vuelta en las presidenciales de Portugal

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, que se celebran el próximo domingo 18 de enero, se presenta muy ajustada entre cinco candidatos que cuentan con posibilidades de alcanzar la segunda vuelta, prevista para el 8 de febrero, y que se presenta casi como inevitable ya que parece casi imposible que haya un candidato que pueda alcanzar el 50% de los votos en primera vuelta.

El candidato del partido ultraderechista Chega, André Ventura, figura en cabeza de las encuestas pero con un margen escaso sobre otros cuatro presidenciables: Luis Marques Mendes (centroderecha), Antonio José Seguro (Partido Socialista), Henrique Gouveia e Melo (independiente) y Cotrim de Figueiredo (Iniciativa Liberal).

El candidato que sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa (PSD. Centroderecha) podría ser por primera vez de una fuerza distinta al centroderecha o los socialistas, que se han alternado en la presidencia durante el último medio siglo. Sin embargo, las encuestas dan un margen tan ajustado entre los cinco candidatos señalados (con un máximo de cinco puntos de margen entre el primero y el quinto) que resulta complicado hacer un pronósticos sobre cuáles serán los dos que alcanzarán la segunda vuelta.

En total,los once millones de electores llamados a las urnas podrán elegir entre once candidaturas presidenciales, lo que supone un récord en este tipo de elecciones en el país luso. El presidente de la República tiene una función de alto contenido simbólico y tradicionalmente trata de ser una figura que se mantiene por encima de las luchas políticas. Sin embargo, también tiene la capacidad de vetar leyes, así como de disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas.

Hasta el momento la campaña se ha caracterizado por los ataques personales entre los distintos candidatos, que tratan de marcar un perfil propio dentro del amplio abanico de candidaturas existentes. Las fuerzas de derecha y centroderecha parecen contar con mayor apoyo frente a las candidaturas de izquierda cuyos máximos exponentes son el socialista Antonio José Seguro y la candidata del Bloco de Esquerdas, Catarina Martins.

Sanidad y voto exterior

Durante la primera semana de campaña los candidatos se han centrado en cuestiones como la calidad del servicio sanitario en el país, especialmente después de la muerte de un hombre hace unos días al que los servicios de emergencia tardaron tres horas en atender. Prácticamente todos los candidatos criticaron con dureza la política del gobierno de centroderecha en materia sanitaria y reclamaron mayores recursos para atender este tipo de servicios públicos, esenciales para los ciudadanos.

André Ventura, candidato del partido ultraderechista Chega que encabeza los sondeos, denunció en los últimos días que los electores portugueses en el exterior no están recibiendo los boletines que les permiten ejecutar el derecho al voto y acusó de ello a los partidos tradicionales PSD y PS. Chega cuenta con un fuerte apoyo entre los portugueses en el exterior, como se demostró en las elecciones legislativas de mayo cuando obtuvo dos diputados más por el voto exterior que le permitió superar a los socialistas en escaños en el parlamento luso. En una elección tan apretada como se presenta la del próximo domingo todos los apoyos parecen imprescindibles para alcanzar la ansiada segunda vuelta.