Cinco muertos en Indonesia por la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial

Imagen de archivo de la policía de Indonesia

Al menos cinco personas han muerto en Indonesia a causa de la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial.

Según han informado las autoridades del país asiático, se ha producido una potente deflagración ha tenido lugar que deja daños graves en al menos seis viviendas situadas en las inmediaciones.

Junto a las cinco víctimas mortales, otras tres personas continúan en paradero desconocido. Además, hay casi una veintena de heridos y 55 desplazados, entre ellos tres bebés.