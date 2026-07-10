El Círculo de Empresarios ve en Marruecos una "oportunidad histórica" para impulsar el crecimiento de las empresas españolas

El Círculo de Empresarios considera que Marruecos representa una "oportunidad histórica y a largo plazo" para las empresas españolas y ha instado tanto al sector privado como a las administraciones públicas a aprovechar el momento para reforzar las relaciones económicas entre ambos países.

La organización trasladó esta valoración en una declaración institucional aprobada por su junta directiva tras una misión empresarial a Marruecos encabezada por su presidente, Juan María Nin. En el documento, el Círculo explica que el país magrebí se está consolidando como uno de los principales polos de crecimiento industrial y económico del Mediterráneo y del continente africano para la próxima década.

Además, hace un llamamiento al empresariado español para abordar con "ambición y visión estratégica" la transformación que vive la economía marroquí y reclama que las administraciones continúen respaldando este proceso mediante el apoyo institucional y diplomático. "Marruecos y España pueden y deben crecer y generar prosperidad compartida", sostiene la organización, que considera que ambos países atraviesan una coyuntura especialmente favorable para intensificar su cooperación económica.

El Círculo de Empresarios atribuye las buenas perspectivas de la economía marroquí a las importantes inversiones realizadas durante las últimas décadas en infraestructuras de transporte, energía y comunicaciones, unas actuaciones que, a su juicio, comienzan ahora a traducirse en un efecto multiplicador sobre la actividad económica.

A ello suma otros factores como el crecimiento demográfico, la mejora del sistema educativo, la modernización del sistema financiero y el liderazgo mundial de Marruecos en la producción de fosfatos, además de una estrategia continuada de inversión y desarrollo industrial que ha reforzado el peso económico y político del país en África.

La organización recuerda además que España es el principal socio comercial de Marruecos, con un intercambio bilateral de bienes superior a los 22.500 millones de euros anuales, una posición que, unida a la proximidad geográfica y a los estrechos vínculos sociales y culturales entre ambos países, ofrece ventajas competitivas difíciles de igualar.

En este escenario, el 'think tank' empresarial sostiene que la transformación estructural de la economía marroquí, junto con la reorganización de las cadenas globales de valor y los grandes proyectos de inversión previstos para los próximos años, configuran una oportunidad estratégica para que las empresas españolas refuercen su presencia en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento del entorno mediterráneo.