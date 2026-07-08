Cruce de pesos pesados entre Francia y Marruecos

Las selecciones de Francia y Marruecos se enfrentan en los cuartos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, en la reedición de las semifinales de la última Copa del Mundo, por lo que habrá ganas de revancha en el equipo africano, que busca demostrar que lo logrado en Catar no fue una casualidad y confirmar su competitividad ante una de las grandes candidatas a levantar el título.

El Gillette Stadium de Boston abre los cuartos de final de esta Copa del Mundo repitiendo el enfrentamiento de las semifinales de Qatar 2022 entre franceses y marroquíes, que terminó con una clara victoria por 2-0 para “Les Bleus”. Por ello, se trata de un duelo con tintes de revancha para los africanos, que quieren igualar la gesta mundialista de hace cuatro años y alcanzar sus segundas semifinales consecutivas.

Ahora, con el billete a las semifinales en juego, el combinado galo busca confirmar su condición de candidato al título, ya con el cerco cerrándose, ante la única superviviente del continente africano. Los de Didier Deschamps, que dirigirá su partido número 25 en una fase final de un Mundial, igualando a Helmut Schön, superaron un duro encuentro ante Paraguay en octavos de final.

Francia solo logró superar el rocoso y ordenado muro “albirrojo” desde el punto de penalti, gracias a la séptima diana de Kylian Mbappé en el torneo —una menos que Leo Messi—, en un partido en el que rozó la prórroga (0-1). Salvo ante la segunda unidad de Noruega en la fase de grupos (1-4) y en dieciseisavos frente a Suecia (3-0), a los de Deschamps les ha costado mostrar brillantez en cuanto a fútbol y fluidez. Sin embargo, eso no les ha impedido desplegar todo su arsenal ofensivo, con los goles de un Mbappé letal, que suma 19 tantos en los Mundiales, y el juego y las asistencias de un Michael Olise en estado de gracia, sin olvidar el peligro de Ousmane Dembélé.