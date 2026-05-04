Un coche embiste a varias personas en Alemania y deja al menos dos muertos

Al menos dos personas han muerto y una veintena han resultado heridas después de que un vehículo haya embestido a una multitud en una calle peatonal de la ciudad alemana de Leipzig, en el este de Alemania.

Según la policía de Sajonia, si bien el automóvil trató de huir, su conductor ya ha sido detenido. Así pues, el sospechoso "ya no supone ningún peligro".

Por su parte, los bomberos de Leipzig han confirmado los dos fallecimientos, al tiempo que han apuntado que hay otras dos personas que se encuentran heridas de gravedad y que ya han sido trasladadas en ambulancia.

Finalmente, el alcalde de la ciudad germana, Burkhard Jung, ha dado por zanjado el asunto con la detención. "La gente no debería preocuparse más", ha concluido, no sin enviar su solidaridad a las víctimas y a sus familias.