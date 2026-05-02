Alemania abre la puerta a una nueva etapa de defensa europea tras el repliegue de EEUU

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha asegurado que la retirada de tropas estadounidenses era previsible, pero ha insistido en que Europa debe asumir más responsabilidad para reducir su dependencia militar de Washington y garantizar su propia seguridad.

“Está claro: dentro de la OTAN debemos volvernos más europeos para poder seguir siendo transatlánticos”, ha afirmado Pistorius, para incidir en que el viejo continente "debe asumir una mayor responsabilidad" de cara a asegurar su seguridad.

El ministro ha subrayado además que la anunciada reducción del despliegue militar de Estados Unidos en Europa no debería sorprender, ya que Donald Trump había anticipado que barajaba hacerlo a raíz de una disputa con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Con todo, ha dejado claro que Berlín no ve con buenos ojos esa retirada, pues la presencia de soldados estadounidenses interesa a ambos lados del Atlántico.