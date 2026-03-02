Colombia recela del alto al fuego de la guerrilla durante las elecciones del domingo

El gobierno de Colombia desconfía del alto el fuego anunciado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional para permitir que las elecciones legislativas previstas para el domingo 8 puedan celebrarse sin riesgos.

De hecho, después del comunicado de la milicia en el que mostraba su "respeto al libre derecho al voto", el ministro de Defensa colombiano ha requerido a las autoridades que mantengan "una alerta permanente". "Si son capaces de asesinar, les queda muy fácil mentir", ha advertido.

Por su parte, ha interpretado ese movimiento como una pausa de rearme y, además, ha recordado que el grupo armado ya faltó a su palabra de no atentar contra los colombianos en otras ocasiones.

Colombia elegirá el próximo domingo la composición de sus cámaras, y varias coaliciones escogen también a sus candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.