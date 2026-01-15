Colombia busca atraer inversión china para proyectos de energía, infraestructuras y conectividad

El gobierno colombiano trata de atraer inversión y conocimientos técnicos por parte de inversores chinos para desarrollar en el país proyectos de infraestructura férrea, energías limpias, conectividad y agua potable y saneamiento básico. La directora del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, Natalia Irene Molina, se reunió con el embajador de China en Colombia, Zhu Jinqyang, para presentarle estas iniciativas.

El vehículo apropiado para la canalización de estas posibles inversiones son las Asociaciones Público-Privadas (APP), que cuentan con dos modalidades: una sin recursos públicos y otra con aportes parciales del Estado de hasta el 30% de las inversiones previstas. Este mecanismo busca facilitar la inversión en proyectos viables, con sostenibilidad y reglas claras para el país.

Durante su encuentro con el embajador de China, la directora del DNP le presentó el portafolio de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES). Entre los proyectos que incluye destaca el plan para reactivar 1.500 kilómetros de red férrea entre 2026 y 2040, la estrategia Vías para la Paz (para mejorar corredores viales y potenciar el desarrollo regional), el programa de electrificación del transporte público (para impulsar la movilidad de cero emisiones en ciudades priorizadas), y el programa Colombia Solar, que busca ampliar el acceso a energías limpias y acelerar la transición energética.

Además, Molina informó al embajador chino sobre las iniciativas de conectividad digital y fibra óptica en regiones estratégicas y los proyectos de agua y saneamiento básico que impulsan el bienestar en territorios priorizados.

Diversificar las alianzas comerciales

La directora del DNP explicó que estos contactos forman parte de la estrategia orientada por el presidente Gustavo Petro para diversificar las alianzas comerciales y de inversión y dinamizar la economía nacional. “Estamos trabajando para que el Plan Nacional de Desarrollo se cumpla en el bienestar de las regiones. Por eso priorizamos proyectos de infraestructura que impulsen el crecimiento de las comunidades", indicó Molina.

Además de estas gestiones para buscar inversiones procedentes de China, Colombia lanzó ayer la mayor emisión de deuda de su historia (casi 5.000 millones de dólares) que permitirá afrontar distintos proyectos de inversión estatales La emisión despertó un gran interés, especialmente por parte de inversores de Reino Unido y Estados Unidos.