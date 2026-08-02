El Mundial que confirmó que la moda también juega

Si durante décadas los Juegos Olímpicos habían sido el gran escaparate donde deporte y moda medían su capacidad de influencia, el Mundial de Fútbol de 2026 ha terminado por cambiar definitivamente las reglas del juego. Durante cinco semanas, la competición no solo concentró la atención de millones de espectadores en todo el mundo, sino que se convirtió en uno de los mayores acontecimientos comerciales para la industria de la moda desde París 2024.

Las cifras hablan por sí solas. Según datos de Launchmetrics, el periodo previo al Mundial generó un impacto mediático valorado en más de 5.600 millones de dólares, muy por encima del Gran Premio de Mónaco, Roland Garros o incluso las Finales de la NBA. Una demostración de que el fútbol ya no solo mueve audiencias: mueve conversaciones, deseo y consumo.

Sin embargo, el verdadero aprendizaje de esta edición no estuvo únicamente en los patrocinadores oficiales. Las marcas que lograron generar mayor conversación fueron aquellas capaces de construir un relato alrededor del campeonato. Nike lideró el impacto mediático previo al torneo gracias a su campaña “Rip the Script”, que superó ampliamente a las iniciativas desarrolladas por Adidas y otras firmas deportivas. Más que vender botas o camisetas, la marca consiguió apropiarse de una narrativa basada en la emoción, la superación y el espectáculo.

Curiosamente, la batalla comercial no tuvo un único vencedor. Mientras Nike dominó la conversación digital y las campañas de marketing, Adidas volvió a demostrar su fortaleza en el producto. Seis de las diez camisetas de selecciones nacionales más buscadas pertenecían a la firma alemana y la equipación de México se convirtió en uno de los auténticos fenómenos de venta del torneo, superando incluso a muchas colaboraciones exclusivas lanzadas por Nike en plataformas de reventa como StockX.

Este equilibrio confirma un cambio de paradigma. Ya no basta con firmar el patrocinio más caro ni con vestir a la selección favorita. Las marcas necesitan construir universos culturales capaces de conectar con el aficionado antes, durante y después de cada partido.

La moda también entendió que el Mundial iba mucho más allá del terreno de juego. Colaboraciones con diseñadores, colecciones cápsula, campañas editoriales y reinterpretaciones de las equipaciones nacionales transformaron una prenda deportiva en un auténtico objeto de deseo. La camiseta dejó de pertenecer exclusivamente al estadio para instalarse en el armario cotidiano.

Quizá esa sea la mayor victoria del Mundial de 2026. Haber demostrado que el fútbol ya no es solo un deporte y que la moda tampoco es únicamente ropa. Cuando ambas industrias se encuentran, el resultado trasciende el marketing para convertirse en un fenómeno cultural capaz de definir tendencias, generar miles de millones de impacto y confirmar que, hoy, los grandes desfiles también se juegan sobre el césped.