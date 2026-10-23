Contabilizan 16 fallecidos en un nuevo terremoto en el Tíbet

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Servicios de rescate en el terremoto entre Nepal y Tíbet
Servicios de rescate en el terremoto entre Nepal y Tíbet | EP

Un nuevo terremoto en el Tíbet, de magnitud 7 en la escala de Richter, suma 16 fallecidos y 65 heridos, mientras otras 12.500 personas han tenido que ser evacuadas de la zona.

Del total de heridos, según las autoridades de la región, once presentan lesiones de gravedad y 54 manifiestan daños leves.

Además, el seísmo, que ha tenido su epicentro en el condado de Baqing, en la ciudad-prefectura de Nagqu, ha causado daños en un total de 339 viviendas.

Este nuevo temblor se produce menos de dos meses después del devastador terremoto que tuvo lugar en la frontera entre Nepal y el Tíbet, que acabó con la vida de más de mil personas.

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