Más de mil muertos y 4.500 desaparecidos en las riadas entre Nepal y Tíbet

Más de mil muertos y cerca de 4.500 heridos. Es el balance, todavía provisional, de las devastadoras inundaciones que tuvieron lugar la semana pasada entre Nepal y Tíbet.

Las peores consecuencias se han vivido del lado nepalí, donde los muertos superan el millar —por una quincena al otro lado de la frontera— y los desaparecidos sobrepasan la cifra de 3.900, casi seis veces más que en territorio tibetano. Entre ambas zonas hay todavía unos 844 turistas en paradero desconocido y 639 trabajadores de una central hidroeléctrica afectada por la riada.

Familiares buscan a sus seres queridos desaparecidos en el Hospital Universitario Tribhuvan de Katmandú, Nepal, cuatro días después de las devastadoras inundaciones | Safal Prakash Shrestha

Con más de 21.000 agentes desplegados para llevar a cabo labores de búsqueda y rescate, hasta ahora son más de 11.800 las personas que han recibido auxilio. Entre los 279 heridos, un total de 168 ya han recibido el alta.

Los españoles, localizados

A pesar de que llegó a haber hasta cuatro españoles ilocalizables, las autoridades nepalíes confirmaron el pasado domingo que el último había aparecido con vida.

Origen de la tragedia

Las primeras investigaciones apuntan a que esta enorme tragedia pudo comenzar a causa de un gran desprendimiento de hielo y rocas en el lado tibetano, posiblemente relacionado con el colapso de un glaciar desde unos 5.000 metros de altitud a un río situado a kilómetros, aguas arriba del desastre.

Los materiales habrían bloqueado inicialmente el cauce de ese río, formando una presa natural que, cuando cedió, liberó de golpe y en una garganta estrecha una enorme cantidad de agua, barro y sedimentos que arrasó con todo a su paso.