Corea del Norte alerta de "terribles consecuencias" por las maniobras entre Corea del Sur y EEUU

Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha alertado este martes de "terribles consecuencias" a raíz de las maniobras militares conjuntas que están llevando a cabo Estados Unidos y Corea del Sur en las inmediaciones de la península de Corea. De hecho, ha arremetido contra actos "temerarios" que "solo llevarán a la destrucción de la estabilidad en la región".

En un contexto "crítico" a nivel de seguridad en todo el mundo, la hermana del líder de Corea del Norte ha subrayado que esos ejercicios suponen "un simulacro de guerra agresiva", máxime cuando implican la coordinación de "los países más hostiles" con el suyo. "Los enemigos no deberían poner a prueba nuestra paciencia, voluntad y capacidad", ha recalcado la dirigente, según la agencia de noticias oficial.

Lo que ha dejado claro es que su país seguirá "de cerca" lo que está ocurriendo y, ha anticipado, "se intentará contrarrestar cualquier amenaza estratégica" a la seguridad de Corea del Norte. Todo ello, en un momento en que los supervisores internacionales mantienen todas las alertas encendidas al comprobar que el país asiático mantiene operativas sus instalaciones de enriquecimiento de uranio.

En concreto, este entrenamiento conjunto supone la disposición de unos 18.000 efectivos tanto de las fuerzas armadas estadounidenses como de las surcoreanas, que estarán realizando ejercicios militares aéreos, terrestres y marítimos durante, aproximadamente, diez días.