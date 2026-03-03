Los supervisores internacionales alertan de que Corea del Norte “sigue enriqueciendo uranio”

En un momento geopolítico complejo a nivel global, los supervisores internacionales han encendido todas las alertas al comprobar que Corea del Norte mantiene operativas sus instalaciones de enriquecimiento de uranio en dos centrales nucleares.

Se trata de las centrales de Kangson (al oeste de Pyongyang) y Yongbyon (en el oeste del país), la mayor instalación nuclear del país asiático. Allí se observaron operaciones en el laboratorio radioquímico entre los meses de enero y septiembre de 2025, tal y como ha indicado el Organismo Internacional de la Energía Atómica, tras apuntar que el reactor habría estado fuera de servicio entre agosto y noviembre del año pasado.

De ello ha dado cuenta el director general del organismo, Rafael Grossi, quien ha advertido de que estas acciones constituyen "una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU". En este contexto, se ha mostrado dispuesto a desempeñar "un papel fundamental a la hora de verificar el programa nuclear norcoreano".