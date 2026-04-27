Corea del Norte inaugura un museo sobre los caídos en combate junto a Rusia en Ucrania

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha inaugurado un museo para honrar la memoria de los soldados norcoreanos caídos en combate en Ucrania junto a las tropas de Rusia; un acto que sirve para destacar la importancia que Pyongyang confiere a las relaciones con Moscú.

De hecho, durante la ceremonia, que tuvo lugar cuando se cumple un año de la conquista de Kursk y que contó con la participación del ministro de Defensa ruso y del presidente de la Duma, Kim ha reivindicado el hecho de que los dos países hayan cooperado "en la misma trinchera" y en favor de "la paz y la soberanía".

Pero no solo ha puesto en valor la labor de sus tropas, sino que también se ha deshecho en elogios sobre la nueva construcción, que —tal y como recoge la agencia estatal de noticias— "brillará en todo el mundo". "Los mártires serán inmorales en sus brillantes rayos", ha ensalzado el dirigente norcoreano, después de que hace apenas cuatro meses confirmase que solo nueve soldados de su país perdieron la vida en combate en suelo europeo —a pesar de que los servicios de Inteligencia británicos estiman que serían unas 6.000 las bajas procedentes del país asiático—.

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En todo caso, en el acto de inauguración del museo, el ministro de Defensa ruso ha trasladado a Kim de parte de Putin su "profunda gratitud", al tiempo que ha incidido en el necesario refuerzo de la "asociación estrategia" entre Rusia y Corea del Norte.

Y, con el museo como símbolo de "la amistad" entre ambos países, ha resaltado el "valor excepcional" y la "auténtica abnegación" mostrada por los soldados norcoreanos, que se han ganado "una gloria imperecedera", ha dicho. "Su heroísmo sin igual permanecerá para siempre en el corazón de cada ciudadano ruso", ha concluido el representante del Kremlin en la inauguración.