Corea del Norte incluye bombas de racimo en sus ensayos balísticos
Las autoridades de Corea del Norte han desvelado que en su último ensayo balístico ha incluido una ojiva dotada de una bomba de racimo con sistemas armamentísticos electromagnéticos, todo ello con el objetivo de poner a prueba su capacidad de combate.
Se trata, por tanto, de un misil "táctico", como lo han definido a través de la agencia estatal de noticias KCNA.
En todo caso, han explicado que este tipo de pruebas tienen una "gran importancia" a la hora de potenciar las fuerzas armadas, y han detallado que se llevan a cabo con "regularidad" con el objetivo de "mejorar y desarrollar los sistemas de armamento".
