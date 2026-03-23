Kim Jong Un, reelegido al frente del máximo órgano de Corea del Norte

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha sido reelegido como presidente de la comisión de Asuntos Estatales, máximo órgano decisorio del país.

"La XV Asamblea Popular Suprema ha proclamado solemnemente ante el mundo, tanto nacional como internacional, la histórica decisión de nombrar al camarada Kim Jong Un, líder indiscutible de la revolución Juche, para el cargo más alto de la República, encarnando así la voluntad y las aspiraciones unánimes de todo el pueblo coreano", ha recogido la agencia estatal norcoreana KCNA.

Esta reelección se produce, según esa información, un día después de que tomasen posesión los 687 diputados que componen la asamblea norcoreana y una semana después de que unas elecciones que registraron un 99,9% de participación ciudadana.

Felicitación de Putin

El único líder mundial que, por el momento, ha felicitado a Kim Jong Un por su reelección ha sido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien se ha dirigido como "camarada".

"Seguiremos trabajando estrechamente para desarrollar aún más la exhaustiva asociación estratégica entre Moscú y Pyongyang", ha prometido Putin, al tiempo que ha puesto en valor el "unánime apoyo público" con el que cuenta el líder norcoreano.

"Le deseo un éxito continuado en sus responsables actividades públicas, así como buena salud y bienestar", ha apostillado Putin.