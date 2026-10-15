Corea del Norte lanza nuevos misiles de crucero desde un submarino hacia el mar de Japón

En un momento de fuertes tensiones con sus vecinos del sur a raíz de la explosión de una mina en la frontera, Corea del Norte ha ejecutado en las últimas horas nuevos ensayos balísticos hacia el mar de Japón, con el lanzamiento de hasta dos misiles de crucero desde un submarino.

Según la agencia oficial norcoreana, el objetivo de este ejercicio era "evaluar la actual capacidad operativa de los sistemas de combate submarino", así como "demostrar la gran fiabilidad y capacidad de los medios de disuasión bélica" del país que dirige Kim Jong Un.

En todo caso, el lanzamiento se llevó a cabo sin la presencia del líder norcoreano, que busca reducir la presión externa en respuesta a este tipo de ensayos balísticos que, según las autoridades, "no ponen en peligro la seguridad de los países vecinos".