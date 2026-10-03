Corea del Norte ensaya un misil balístico hacia el mar de Japón

Corea del Norte sigue con los ensayos militares hacia el mar de Japón. En las últimas horas, ha confirmado el lanzamiento un misil estratégico de alcance intermedio durante un ejercicio de tiro que ya ha despertado las quejas de Seúl y Tokio.

La confirmación norcoreana ha venido de la mano de Kim Yo Jong, la hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, una de las figuras más importantes del país asiático.

Según las autoridades surcoreanas, el misil fue lanzado desde la zona de Wonsan, ciudad portuaria ubicada al suroeste de Corea del Norte, y las primeras conclusiones de la investigación apuntan a que recorrió más de 700 kilómetros antes de caer al mar.

"Nuestras fuerzas armadas están vigilando de cerca los diversos movimientos de Corea del Norte en el marco de una sólida postura de defensa combinada entre Corea del Sur y Estados Unidos, y mantienen la capacidad y la preparación para responder con decisión a cualquier provocación", han advertido desde Seúl.

Desde Japón, por su parte, han llamado a los barcos que navegan por la zona a que tomen precauciones.

Tensión en el Pacífico

Estos hechos se producen después de un cruce de declaraciones entre las autoridades de Seúl y la influyente hermana de Kim Jong Un a raíz de la explosión de unas minas en la zona desmilitarizada: este suceso se saldó con tres soldados surcoreanos heridos y del que Pyongyang se ha desvinculado con firmeza a pesar de las acusaciones de Corea del Sur.

La polémica y el posterior cruce de acusaciones ha estallado en un momento en el que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, está acometiendo esfuerzos para impulsar un proceso de negociaciones con Corea del Norte para lograr un acuerdo de paz, dado que la guerra entre las dos Coreas terminó en 1953 con un armisticio.