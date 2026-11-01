Corea del Norte prueba una bomba de racimo que puede ser acoplada en misiles balísticos

Corea del Norte sigue aumentando su arsenal militar con la prueba en las últimas horas de una bomba de racimo que puede ser acoplada en misiles balísticos y que estará desplegada antes de fin de año.

Según la agencia oficial norcoreana, el objetivo de la prueba era evaluar la adaptación de la bomba para el combate y el poder de una ojiva de bomba de racimo que se montaría en los misiles balísticos tácticos.

Una bomba de racimo es un arma convencional que se lanza desde el aire, la tierra o el mar y que se abre en pleno vuelo para liberar decenas o cientos de pequeñas submuniciones sobre un gran área. Este modelo, según los datos facilitados, es "capaz de reducir a cenizas un área de entre 12 y 13 hectáreas".

Corea del Norte lleva probando bombas de racimo montadas en misiles balísticos desde el pasado mes de abril, cuando Pyongyang indicó que el lanzamiento tuvo como objetivo evaluar el poder de la ojiva de bomba de racimo y la ojiva de mina de fragmentación equipadas al sistema de armas.