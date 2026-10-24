Kim Jong Un aspira a convertir al ejército de Corea del Norte en fuerza de élite

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha instado a las fuerzas armadas de su país a reforzar su capacidad militar y convertirse en un ejército de élite, en un contexto de creciente tensión con Corea del Sur a raíz de varios incidentes registrados en la frontera común.

El dirigente norcoreano ha defendido la necesidad de impulsar una transformación militar simultánea y de acelerar la preparación de todas las unidades. En esta línea, ha asegurado que la fortaleza del ejército norcoreano "se multiplicará de forma incomparable" si sus integrantes refuerzan su compromiso ideológico, alcanzan la excelencia técnica y militar y cumplen estrictamente la disciplina.

De hecho, en el marco de una conferencia militar en su país, ha llamado a los mandos a preservar la identidad de las fuerzas armadas como "el ejército del partido y el ejército de la ideología".

Este evento ha tenido lugar en un momento de deterioro de las relaciones entre Pyongyang y Seúl, después de que la explosión de dos minas el 21 de septiembre en la zona desmilitarizada hiriera a tres soldados surcoreanos. Las autoridades de Corea del Sur atribuyeron los artefactos a Corea del Norte, que rechazó las acusaciones y acusó sus vecinos del sur de distorsionar los hechos.

El aumento de un aumento de las fortificaciones, la extensión del campo de minas y la sucesión de incidentes evidencian el endurecimiento de la situación militar en la península coreana, donde las medidas defensivas adoptadas por ambos países continúan alimentando las tensiones en torno a una de las fronteras más militarizadas del mundo.