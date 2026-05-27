Corea del Norte prueba su lanzacohetes múltiple hacia la costa de su vecino del sur

Corea del Norte, bajo la supervisión de su líder, Kim Jong Un, ha llevado a cabo un ensayo con un nuevo lanzacohetes múltiple, que ha puesto a prueba lanzando varios proyectiles hacia aguas del mar Amarillo, en la costa de Corea del Sur.

Se trata de una señal clara de renovación de las capacidades militares, como ha destacado la agencia estatal norcoreana, que ha puesto en boca de Kim la "gran satisfacción" que le ha causado apreciar el "gran adelanto técnico" que supone este nuevo armamento.

"La actual situación exige la renovación incesante de la capacidad militar", ha explicado el líder supremo, quien ha asegurado que el objetivo de esta dotación es preservar la soberanía de su país y "garantizar el desarrollo del socialismo". De hecho, se ha reafirmado en que Pyongyang continuará ejerciendo "con responsabilidad" su derecho a la autodefensa.

Hace apenas un mes de los últimos ensayos confirmados por Corea del Norte. Fue el pasado 19 de abril, cuando las pruebas incluyeron el lanzamiento de bombas de racimo.